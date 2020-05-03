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Son dakika açıklaması geldi: ’nda 9 gün var mı? 2020 Bayram tatili ne zaman ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgınına o günden bu yana çok önemli tedbirler alındı. Okulların tatil edilmesi, şehirlerarası giriş çıkış yasağı ve hafta sonları uygulanan bu tedbirler arasında en önemlileri oldu. Bu tedbirlerin ardından vaka sayıları ise hızla düşmeye başladı. 24 Mayıs’ta idrak edilecek olan ’na da sayılı günler kala sokağa çıkma yasağının kaç gün olacağı şimdiden konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan son dakika açıklaması geldi, 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bilgilerini paylaştı. Ramazan Bayramı ne zaman ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Giriş Tarihi: 3.5.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika açıklaması geldi: Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayram tatili ne zaman ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta hayatımıza giren corona virüsü (kovid-19) salgınına karşı verilen mücadele sürüyor. Alınan önemli tedbirlerin ardından hızla düşen vaka sayısı sevindirirken, hafta sonları da uygulanmaya devam ediyor. Diyanet'in takvimine göre bu yıl 24 Mayıs'ta idrak edilecek olan 'na sayılı günler kala sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da konuşulmaya başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA!

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması hakkında konuşan İbrahim Kalın: "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü bu yıl 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. 23 Mayıs Cumartesi günü ise Arefe günü olacak.

BAYRAMDA 9 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı bu yıl hafta sonuna denk geliyor. Cumartesi günü arife, Pazar günü ise bayram olması nedeniyle bu günler sokağa çıkma yasağının kapsamında olacak. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Ramazan Bayramı'nda 9 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilerini paylaştı.

İşte detaylar;

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Son dakika açıklaması geldi: Ramazan Bayramı’nda 9 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 2020 Bayram tatili ne zaman ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
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