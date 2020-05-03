Sahte baskın çetesine operasyonla suçüstü!

Peş peşe işlenen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olaylar zinciri Bağcılar'da yaşandı. İddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan üç kişilik bir çetenin üyeleri bazı adreslere ellerindeki uzun namlulu tüfeklerle ve silahlarla sözde operasyonlar düzenledi ve hemşehrilerini gasp etti.

Silahlarla ve sahte bir polis kimliğiyle sahte baskınlar düzenleyen ve adreslerde arama yapan çete üyeleri yağmaladıkları söz konusu adreslerdeki para, bilgisayar, cep telefonları ve değerli eşyaları gasp ederek kaçtı. Bazı mağdurların ise araçla yollarını kesen ve sahte polis kimliğini gösteren çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıttı ve mağdurların üzerindeki cep telefonları ile paralarını yine silah zoruyla gasp etti.

Sahte baskın düzenleyip gasp ettiler, gerçek operasyonla çökertildiler | Video

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Peş peşe yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açıldı ve inceleme başlatıldı. Sahte polis çetesi üyesi olan şüphelilerin açık kimlikleri olaylarda kullandıkları ve kaçtıkları kiralık aracın plakasından tespit edildi. Razgar S., Muhammed B. ve Ahmet El E. isimli üç çete üyesi sahte polis, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaylarda kullandıkları ve Razgar S. ismine hazırlanmış sahte polis kimliği de ele geçirildi. Şüphelilerin son iki ay içerisinde Bağcılar İlçesi'nde gerçekleştirdikleri üç olayda Suriye uyruklu Tamer T., Mohammad A., Ezelleddin L., Wisam T., Temer T., Ammar M., Adil A., Amer D., Taha C., Valid B., Rame M., Muhammed R., Ahmet R., Sami A., Abdülkerim M. ve Halid M. isimli 16 kişiyi gasp ettikleri belirlendi.

ÇETENİN ÜÇ ÜYESİ DE TUTUKLANDI

Şüphelilerin sahte operasyonlarda sözde arama yaptıkları adresleri yağmaladıkları da belirlendi. Yakalanan üç şüpheli de mağdurlar tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde teşhis edildi. Mağdurlara ait olan ve silah zoruyla gasp edilen 13 cep telefonu, saatler, cüzdanlar, bir dizüstü bilgisayar ve bir miktar para da şüphelilerin adreslerinde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler mağdurlara teslim edildi. "Nitelikli Yağma, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Gasp" suçlarından yasal işlem yapılan üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.