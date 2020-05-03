Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ekranı! 3 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada

Yüz binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dünkü (3 Mayıs 2020) Sayısal Loto çekilişi ile sona erdi. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından büyük bir heyecan eşliğinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerini haberimizde derledik. Peki, Sayısa Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu ve bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 3 MAYIS

Sayısal Loto 3 Mayıs çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 20:15'te çekildi ve 21.00'e doğru açıklandı

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...