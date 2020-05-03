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sonuçları sorgulama işlemi ekranı! 3 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada

çekiliş sonuçları ile ilgili flaş gelişme! Şans oyunları oynayan birçok vatandaş için şans oyunları sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bugün de, 3 Mayıs tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Cumartesi 1 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden Sayısal Loto bilet sorgulama yapabilirler. İşte, son Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:45 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ekranı! 3 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada

Yüz binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi dünkü (3 Mayıs 2020) çekilişi ile sona erdi. Dün akşam İdaresi (MPİ) tarafından büyük bir heyecan eşliğinde gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerini haberimizde derledik. Peki, Sayısa Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar hangileri oldu ve bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ 3 MAYIS

Sayısal Loto 3 Mayıs çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 20:15'te çekildi ve 21.00'e doğru açıklandı

İşte Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

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Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ekranı! 3 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları burada
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