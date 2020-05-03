Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası seyahat yolculuk yasağı ne zaman kalkıyor, yollar ne zaman açılacak?

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak sorularının yanıtı, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan iller arası seyahat kısıtlaması kararı, geçtiğimiz günlerde 15 gün daha uzatılmıştı. Bu uzatma tarihinin bitişine yaklaşılırken 'İller arası giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek ve yollar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. Zira, şehir dışında çeşitli işleri olan ve seyahat belgesi alma hakkı bulunmayan milyonlarca vatandaş için iller arası giriş çıkış yasağı kısıtlamasının ne zaman biteceği oldukça önemli bir konu durumunda.

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ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Gerek otobüs gerekse özel araç ile şehirler arası seyahat yasağı 19 Nisan tarihinden itibaren 15 günlük süre ile uzatıldı. Bu tarihin sonuna gelinirken iller arası seyahat yasağının ne zaman biteceği ve yolların hangi tarihte açılacağı yoğun bir şekilde araştırılıyor.

İLLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

Haberimizden, 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan seyahat kısıtlaması hakkında bilgi edinebilir; merak ettiğiniz soruların cevabını bulabilirsiniz.