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kimdir? 2020 Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Berkan’a flaş antipatik cevabı…

TV ekranlarının en uzun süreli yarışmalarında biri olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık kalkanına sahip olmak adına zorlu parkurlarda ter dökmeye devam ediyor. Öte yandan ünlüler takımında yer alan Sercan ile gönüllüler takımında mücadele eden Berkan arasında antipatik tartışması yaşanması sonrası Sercan’dan flaş bir açıklama geldi. Bu cevap sonrası televizyon izleyicileri arama motorlarında kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularına ilişkin yanıtları araştırmaya başladı. Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne öğrenmek isteyenler tüm detayları hazırladığımız içerikte bulabilirler. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 00:11 ABONE OL
Sercan Yıldırım kimdir? 2020 Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Berkan’a flaş antipatik cevabı…

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Ünllüler takımındaki Sercan Yıldırım, gönüllüler takımı yarışmacısı Berkan ile aralarında geçen "antipatik" tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişme sonrasından arama motorlarında Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? şeklinde sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım (d. 5 Nisan 1990, Osmangazi, Bursa), Bursaspor, Galatasaray kulüplerinde forvet mevkinde oynayan futbolcu. Milli takım kariyeri boyunca 64 kez Millî formayı giyen futbolcu 33 gol kaydetmiştir.15 yıllık Futbol Kariyeri boyunca 345 maçta yer alarak 95 gol ve 60 asist kaydetmiştir.2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında, bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü attı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.

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Sercan Yıldırım kimdir? 2020 Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Berkan’a flaş antipatik cevabı…
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