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Son dakika: Erken okunan ezan şehri karıştırdı! Camiden anons geçildi

Son dakika haberi... İl Müftülüğü tarafından akşam ezanının iftara 1 saat kala erken okunması hakkında idari inceleme başlatıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “03 Mayıs 2020 Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğü’müze bağlı ’nde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 20:56 ABONE OL
Son dakika: Erken okunan ezan şehri karıştırdı! Camiden anons geçildi

SAMSUN'da cami hoparlörlerinden akşam ezanı 1 saat erken okundu. Yanlış okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın" uyarısı yapıldı.



Samsun'da bugün saat 19.41'de okunması gereken akşam ezanı saat 18.41'de okundu. Merkezi sistemle tüm camilerde okunan ezanın ardından "Ezan-ı şerif merkezi sistemden yanlış okundu. Lütfen oruçlarınızı açmayın. Ezana yaklaşık 1 saat daha var" anonsları yapıldı. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayda aldı.

Merkezi sistemin erken devreye girmesi ile ezanın 1 saat erken okunduğu belirtilirken, Samsun Müftülüğü'nce inceleme başlatıldı.

SAMSUN MÜFTÜLÜĞÜ: HATAEN OKUNDU, ÖZÜR DİLERİZ

Samsun Müftülüğü'nden akşam ezanının erken okunması olayı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. İlkadım İlçe Müftülüğü'ne bağlı Büyük Camiinde görevli müezzin kayyım tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunduğunun belirtildiği açıklamada "Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup, halkımızdan özür dileriz" denildi.

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Son dakika: Erken okunan ezan şehri karıştırdı! Camiden anons geçildi
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