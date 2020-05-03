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haberi: Türkiye haritası yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul il il ilçe ilçe !

Tüm dünyada etkisini gösteren nedeniyle ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.336 oldu. Vaka sayısındaki düşüş normalleşme adımlarını da beraberinde getiriyor. gelişmesine göre Hayat Eve Sığar uygulamasında il il corona virüs Türkiye haritası yayınlandı! Binlerce kişinin araştırdığı bu konu hakkında en güncel detayları özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. ile İstanbul'da ilçe ilçe ve tüm şehirlerdeki corona risk durumunu görebilirsiniz. İşte son dakika bilgileri ile ...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüs Türkiye haritası yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul il il ilçe ilçe corona virüs risk haritası!

ile siz de corona Türkiye haritasını inceleyebilirsiniz. 3 Mayıs güncel verilere göre İstanbul'da en çok vakanın olduğu ilçeler Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Şişli, Ümraniye, Avcılar olarak dikkat çekiyor. Başakşehir, Kadıköy gibi ilçelerde ise vaka sayısı az. Aynı şekilde İstanbu'un yazlık ilçelerinden Arnavutköy, Çatalca ve Silivri bölgelerinde de yoğunluk çok az. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen risk haritası hakkında bilgileri özel olarak hazırladığımız haberimizde...

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Son dakika haberi: Corona virüs Türkiye haritası yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul il il ilçe ilçe corona virüs risk haritası!
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