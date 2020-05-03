Son dakika haberi: Corona virüs Türkiye haritası yayınlandı! Ankara, İzmir, İstanbul il il ilçe ilçe corona virüs risk haritası!

Hayat Eve Sığar uygulaması ile siz de corona Türkiye haritasını inceleyebilirsiniz. 3 Mayıs güncel verilere göre İstanbul'da en çok vakanın olduğu ilçeler Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Şişli, Ümraniye, Avcılar olarak dikkat çekiyor. Başakşehir, Kadıköy gibi ilçelerde ise vaka sayısı az. Aynı şekilde İstanbu'un yazlık ilçelerinden Arnavutköy, Çatalca ve Silivri bölgelerinde de yoğunluk çok az. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen corona virüs risk haritası hakkında son dakika bilgileri özel olarak hazırladığımız haberimizde...