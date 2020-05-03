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Haberi | tedavisi gören ilahiyatçı yazar vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

'ndan acı haber! ile ilgili umut veren haberleri peşe peşe gelirken, acı haberler de geliyor. Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü nedeniyle birçok ünlü isim hayatını kaybetmişti. Öğle saatlerinde Ömer Döngeloğlu öldü mü sorusu sıkça araştırılmaya başlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre ilahiyatçı yazar Ömer Döneloğlu hayatını kaybetti. Tecrübeli ismin vefatının ardından vatandaşlar Ömer Döngeloğlu kimdir ve kaç yaşında sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Vefatın ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da bir taziye mesajı yayınladı. Peki, corona virüsü nedeniyle vefat eden Ömer Döngeloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında vefat etti? İşte, ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:42 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu'ın KOVİD-19 tedavisinden acı haber geldi. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınında yeni vaka sayılarında azalma ile umut verici bir tablo ortaya çıksa da, acı haberler gelmeye devam ediyor. Pandemi başladığından bu yana dünya genelinde birçok ünlü isim KOVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de ise tanınmış profesörler ve siyasi isimler de corona virüsü ile müacdelede gündeme geldi ve acı kayıplarımız oldu. Son olarak, ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. 'nun ölüm nedeni olarak açıklandı. Peki, Ömre Döngeloğlu kimdir?

ÖMER DÖNGELOĞLU KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ

Ömer Döngeloğlu'nun ölüm haberini Prof. Dr. Mustafa Karataş duyurdu. Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Mustafa Karataş "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" dedi.

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Son Dakika Haberi | Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?
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