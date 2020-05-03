Son Dakika Haberi | Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu'ın KOVİD-19 tedavisinden acı haber geldi. Corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınında yeni vaka sayılarında azalma ile umut verici bir tablo ortaya çıksa da, acı haberler gelmeye devam ediyor. Pandemi başladığından bu yana dünya genelinde birçok ünlü isim KOVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye'de ise tanınmış profesörler ve siyasi isimler de corona virüsü ile müacdelede gündeme geldi ve acı kayıplarımız oldu. Son olarak, ünlü ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Ömer Döngeloğlu'nun ölüm nedeni corona virüsü olarak açıklandı. Peki, Ömre Döngeloğlu kimdir?

ÖMER DÖNGELOĞLU KOVİD-19 NEDENİYLE ÖLDÜ

Ömer Döngeloğlu'nun ölüm haberini Prof. Dr. Mustafa Karataş duyurdu. Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Mustafa Karataş "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" dedi.