Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler yaşandı! Son depremler listesi...

Son dakika haberi: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler yaşandı! Son depremler listesi...

Az önce tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 4.3 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin saati 16:25 olarak ifade edilirken derinliği için de 5.0 km bilgisi verildi. Aynı şekilde verilerine göre de biraz önce Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem yaşandı. İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler yaşandı! Son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi'nden Malatya depremi açıklaması! Malatya Doğanyol'da deprem oldu; Elazığ'da hissedildi. Dün Akdeniz'deki 6.3 şiddetindeki depremin ardından sarsıntılar bugün de devam ediyor. Akdeniz'de irili ufaklı birçok artçı sarsıntı oldu. Az önce Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Malatya ve Elazığ'da üst üste iki deprem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler yaşandı! Son depremler listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA