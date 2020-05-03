Son dakika haberi: Malatya ve Elazığ'da peş peşe depremler yaşandı! Son depremler listesi...

Kandilli Rasathanesi'nden Malatya depremi açıklaması! Malatya Doğanyol'da deprem oldu; Elazığ'da hissedildi. Dün Akdeniz'deki 6.3 şiddetindeki depremin ardından sarsıntılar bugün de devam ediyor. Akdeniz'de irili ufaklı birçok artçı sarsıntı oldu. Az önce Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Malatya ve Elazığ'da üst üste iki deprem oldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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