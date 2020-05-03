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Tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü

Giriş Tarihi: 3.5.2020 ABONE OL
Tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü
Mersin'ın Mezitli ilçesinde kimliği belirsiz kişi, trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldırdı. İkinci Çevre Yolu üzerinde, 3 gün önce yaşanan olayda, 2 otomobilde bulunan taraflar bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışmaya başladı. Ardından 2 otomobil sürücü araçlarını yol ortasında durdurdu. Otomobillerden birinden inen 3 kadın ile diğer otomobilden inen kadın tartışmaya devam etti. Tartışma sırasında tek başına otomobilden inen kadının yanındaki erkek de araçtan inip, elindeki sopayla 3 kadına vurmaya başladı. Çevredekilerin tepki gösterip, araya girmesiyle yanındaki kadın ile otomobile binip, bölgeden uzaklaştı. Darp raporu alan kadınlar şikâyetçi oldu. DHA
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Tartıştığı 3 kadını sopayla dövdü
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