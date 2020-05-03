Ünlü börekçinin eşine hakaret soruşturması

İstanbul Sarıyer'deki ilginç olay, geçtiğimiz aylarda meydana geldi. Hünkar Börekçisi'nin sahibi Seyfullah Marangoz'un karısı Esri Marangoz, Sarıyer'de ikamet ediyordu. BEDAŞ görevlileri Marangoz'un ikamet ettiği apartmana geldi. Elektrik faturalarını düzenlemek isteyen görevlileri tanımayan Marangoz, şahıslarla tartışmaya başladı. İddiaya göre Marangoz, BEDAŞ görevlilerine hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf etti. Görevlilere "Hırsız mısınız" dedikten sonra polisi arayan Marangoz, görevlilerin bir de görüntülerini çekti.Olay yerine gelen polis, tartışmayla ilgili BEDAŞ görevlilerinin ifadelerine başvurdu. Görevliler, kendilerine hakaret ettiğini ileri sürdükleri Esri Marangoz'dan şikâyetçi oldu. Hakkında soruşturma başlatılan Esri Marangoz ise BEDAŞ görevlilerini, apartmanın kapı camındaki macunu söküp içeri girdikleri için hırsız zannettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.