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Ünlü galericiye vergi şoku! 3 yıl hapsi isteniyor...

Bir dönem ünlü manken Ebru Sertbay ile aşk yaşayan ünlü galerici Haluk Gönin’in farklı yıllarda yanıltıcı belgeler kullanarak vergi kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Ünlü galericinin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Yaşam
Giriş Tarihi: 3.5.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 10:55 ABONE OL
Ünlü galericiye vergi şoku! 3 yıl hapsi isteniyor...

Bir dönem ünlü manken Ebru Sertbay ile aşk yaşayan galerici Haluk Gönin'in farklı yıllarda yanıltıcı ve sahte belgeler kullanarak vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edildi. Ünlü galerici hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

SAHTE EVRAK VE BELGELER SUNULMUŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı: Beşiktaş Vergi Dairesi'nin 2011 – 2013 tarihleri arasında Veda Otomotiv Motorlu Taşıtlar İthalat İhracat Sanayi şirketinin sorumlu müdürü Haluk Gönin tarafından yanıltıcı belgelerle düzenlediği tespit edildi. 2014 yılında ise sahte belgeler sunularak satışı yapılmayan araçların yapılmış gibi gösterildiği ifade edildi.

İNCELEME RAPORU ORTAYA ÇIKARDI

Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Suçu Raporu'na göre Haluk Gönin'in 2011-2014 yılları arasında tutulan defter ve belgeleri müfettişlik makamına iletmeyerek kaçakçılık suçunu işlediği, 2011-2013 yıllarında ise yanıltıcı belge düzenleyerek sahtecilik yaptığı tespit edildi.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hakkında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlaması ile dava açılan Haluk Gönin önümüzdeki gümlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Ünlü galericinin 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Ünlü galericiye vergi şoku! 3 yıl hapsi isteniyor...
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