Yasin Obuz kimdir? 2020 Survivor Yasin Obuz kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Ardahan’la benchte gerginlik…

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarında olan Survivor 2020 ünlüler gönüllülerde zorlu parkurlarda yarışmacıların kıyasıya mücadelesi devam ediyor. Zorlu parkurlara maruz kalan yarışmacılar zaman zaman gerginlik yaşıyor. Gönüllüler takımında mücadele eden Yasin ile Ardahan dokunulmazlık oyunu etabı sonrası kısa süreli bir gerginlik yaşadı. Bu gelişmenin ardından TV seyircileri arama motorlarında yoğun şekilde Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne merak edenler bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte detaylar…

SURVIVOR YASİN İLE ARDAHAN ARASINDA GERGİNLİK!

Survivor dokunulmazlık oyunu sırasında Gönüllüler takımında seçim tartışması yaşandı. 3 Mayıs Pazar günü ekrana gelen Survivor 65. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık mücadelesi verdi. Oyun sırasında Gönüllüler takımında benchte Ardahan ile Yasin arasında tartışma yaşandı. Ardahan'ın Cemal Can'a "Sen Ersin abiyi alacaktın" sözleri ile tartışma başladı. Survivor Yasin, Ardahan'a "Olmuş bitmiş mevzuyu niye tartışıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Ardahan ise "Fikrimizi söylemeyelim" diyerek cevap verdi. Evrim ise "Nisa bir oyununu oynasın, alalım, konuşalım" diyerek tartışmayı sona erdirdi.

YASİN OBUZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

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