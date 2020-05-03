Yunus Emre Özden kimdir? 2020 Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Ada konseyinde gerginlik, müdahale ettiler!

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programı 2020 Survivor ünlüler gönüllülerin 64. Bölümünde yapılan ada konseyi toplantısında ünlüler takımında mücadele eden Yunus Emre Özden gönüllüler takımıyla gerginlik yaşadı. Bu gelişme sonrasında yarışmacıya ilişkin arama motorlarında yoğun olarak Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya başlandı. Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne öğrenmek isteyenler içeriğimizde tüm ayrıntıları bulabilecekler. İşte tüm detaylar…

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

29.03.1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden model, 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

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