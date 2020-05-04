Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü mesajları ve sözleri

ne zaman? mesajları ve sözleri

Mayıs ayına girmemizle birlikte her yıl aynı tarihlerde kutlanan ‘’ ne zaman?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu özel ve anlam dolu günde annelerin sadece bir hediyeyle anılmadığı, annelere güzel bir gün geçirmek için özel planların da yapıldığı bir kutlama günü olarak da önem taşımaktadır. Bu anlam dolu günde sizlerde annelerinize kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki 2020 kutlanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:03 ABONE OL
Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü mesajları ve sözleri

, çocuklarının her zaman yanında olan annelerin en özel hissettirildiği günlerden biridir. Bugün anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olarak tanımlanır. Minnet duygusu içeren mesajlarla annenizin yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Ülkeden ülkeye değişen bu kutsal günün tarihi ise eski Yunan uygarlığında, tanrıların annesi olan Rhea'yu onurlandırmak için bahar kutlamalarına dayanmaktadır. Küresel çapta çocuklarının her zaman yanında olan ve kelimelerle anlatılmaz fedakarlık görevini üstlenen anneler günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Anneler Günü, anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel bir gündür. Her yıl Mayıs ayına girmemizle birlikte '' kutlanır, ve sözleri'' şeklinde aramalar başlıyor.

Detaylı bilgiler için haberimizin devamına ilerleyiniz

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü mesajları ve sözleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA