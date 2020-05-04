Yeni tip corona virüsü salgın riskine karşı kapatılan AVM'ler ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak kapatılan alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağına ilişkin AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'tan güncel bilgiler geldi. Giysi, elektronik eşya gibi ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş merkezlerinin açılış tarihini bekleyen vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse alışveriş merkezleri normalleşme kapsamında açılmaya başlayacak. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de Mart ayında corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin normalleşme adı altında kademeli olarak açılacağı duyuruldu. AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri kamuoyunun bilgisine sundu.