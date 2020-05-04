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’ler ne zaman açılacak? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş geçici süreliğine kapatılmıştı. Özellikle virüsün hızla yayıldığı alışveriş merkezleri mart ayının ikinci haftasında faaliyetlerini durdurmuştu. Uzun sürenin ardından COVİD 19’a karşı normalleşmenin ilk adımı alışveriş merkezleriyle atılacak. Milyonlarca mağaza sahibi ve çalışanı ‘’ ’ler ne zaman açılacak, bu ay açılıyor mu?’’ sorusuna yanıt ararken AYD Başkanı Prof. Dr. ’tan konuyla alakalı güncel bilgiler geldi. Uygulamanın kademeli olarak başlatılacağını vurgulayan Altaş, bundan sonra alışveriş merkezlerinde sıkı tedbirlerin başlayacağının sinyallerini verdi. Peki AVM’ler ne zaman açılacak? Haziran ayında alışveriş merkezleri açılır mı? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 10:22 ABONE OL
AVM’ler ne zaman açılacak? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

Yeni tip corona virüsü salgın riskine karşı kapatılan 'ler ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle geçici olarak kapatılan alışverişler merkezlerinin ne zaman açılacağına ilişkin AYD Başkanı Prof. Dr. 'tan güncel bilgiler geldi. Giysi, elektronik eşya gibi ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş merkezlerinin açılış tarihini bekleyen vatandaşlar konuyla alakalı detayları merak ediyor. Bilim Kurulu onay verirse ve perakendeciden yeterli talep gelirse alışveriş merkezleri normalleşme kapsamında açılmaya başlayacak. Peki AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılacağı tarih belli oldu mu?

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de Mart ayında corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan AVM'lerin normalleşme adı altında kademeli olarak açılacağı duyuruldu. AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, uzun süredir kapalı olan alışveriş merkezlerinin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri kamuoyunun bilgisine sundu.

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AVM’ler ne zaman açılacak? AVM’lerin açılacağı tarih belli oldu mu?
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