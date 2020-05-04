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ve 'nde yoğunluk

Son dakika gelen bilgilere göre 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte ve 'nde yoğunluk yaşandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:11 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 07:12 ABONE OL
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti.

ARAÇLARA TAŞIDILAR

Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Hal'e gelen bir vatandaş, "Sultangazi'den geliyorum. Halin içini görüyorsun, dışını görüyorsun. Mecbur malı taşıdık." ifadelerini kullanırken, Hal'e çilek getirdiğini belirten bir başka vatandaşsa, "Antalya'dan çilek getirdik. Çok kalabalık. Trafik çok kilit. Polis arkadaşlar burada trafiği sağlıyorlar." dedi.

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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
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