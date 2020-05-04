Bugün Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılık ve kapanış saatleri: Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank ve diğer bankalar kaça kadar açık?

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorusu sokağa çıkma yasağının sona ermesi ile beraber sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında birçok kurumun çalışma saatleri üzerinde yapılan değişikliklerin ardından Türkiye Bankalar Birliği tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temas azaltılmış oldu. Bazı finansal ihtiyaç ve işlemler için Halkbank, Garanti, Ziraat, Türkiye İş, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi gibi birçok banka mesai saatlerinde değişiklik yapmış oldu. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren haftanın ilk gününde merak edilen bankalar kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabına ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. Buna göre; Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? İşte tüm bu sorularınızın güncel yanıtı…

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR? İŞTE AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ!

Corona virüs pandemisi nedeniyle ülkemizde birçok alanda alınan tedbirler bulunurken öte yandan yapılan bir değişiklik de banka çalışma saatleri üzerinde gerçekleşmişti. Haberimizin devamından Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri bulabilirsiniz…

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte yanıtı…