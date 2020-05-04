Buzdolabını tahta, mutfağı sınıf yaptı

Şırnak Beytüşşebap'a bağlı Ayvalık köyünde ücretli öğretmenlik yapan Azime Adıyaman, öğrencilerinin koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerinden geri kalmaması için çözüm üretti. Şehit Astsubay Ömer Koca İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğretmeni olan Azime öğretmen, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu. Henüz atanamayan Adıyaman, köyünde öğrencilerine ücretli öğretmen olarak hizmet veriyor. Öğrencilerinin eğitimlerinden geri kalmalarına gönlü razı gelmeyen Azime öğretmen, evinin mutfağında 15 öğrencisine ayrı ayrı ders veriyor. "Maalesef hepimizde tahta yok, bu yüzden mutfaktaki buzdolabını düşündüm ve tahta olarak kullanmaya başladım" diyen Azime öğretmen, "Öğretmen olmak illa kadrolu olmak değildir" ifadesini kullandı. İHA