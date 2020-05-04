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Coronavirüsü yenen profesör kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. (47), hastanedeki koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 15:43 ABONE OL
Coronavirüsü yenen profesör kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Küçük, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Prof. Dr. Küçük, kalp krizi geçirdi. Aynı bölümünde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Nil Küçük ile evli, 1 çocuk babası Prof. Dr. Küçük, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Prof. Dr. İlker Küçük'ün cenazesi, dün Gemlik ilçesindeki aile mezarlığında ikindide toprağa verildi.

Prof. Dr. İlker Küçük için Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz da taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından üzüntülerini paylaşan Prof. Dr. Kılavuz, "Fen-Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi kardeşim Prof. Dr. İlker Küçük'ün tedavi gördüğü hastanede vefatını derin teessürle öğrendim. Allah rahmet etsin. Mekânını Cennet eylesin. Yakınlarına sabır versin. Üniversitemizin başı sağ olsun. İnşallah bu son kaybımız olur" ifadelerine yer verdi.

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Coronavirüsü yenen profesör kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
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