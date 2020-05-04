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Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Düğünler ne zamana kadar yasak? İşte son dakika gelişmeleri

Ülkemizde uygulanan corona virüsü ile mücadele kapsamında nişan ve düğün salonlarının faaliyetleri geçiçiği bir süreliğine durduruldu. Bu durum, yakın zamanda evlenecek olan çiftleri doğrudan etkiledi. Hâl böyle olunca da, 'Düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Evlilik hazırlığında olan çiftler, konu hakkında son dakika gelişmesi olup olmadığını öğrenmeye çalışırken 'Düğünler ne zamana kadar yasak?' sorusuna da yanıt aramayı ihmâl etmiyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? ? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 12:42 ABONE OL
Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Düğünler ne zamana kadar yasak? İşte son dakika gelişmeleri

Koronavirüs ile etkin mücadele kapsamında, nişan ve düğün salonu gibi yerlerin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. Düğünlerin ertelenmesi, yakın zamanda evlenecek olan çiftleri de doğrudan etkiledi. Başkan Erdoğan'ın normalleşme sinyalini verdiği açıklamalarının ardından, gerek evlenecek olanlar gerekse işletme sahipleri tarafından 'Nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

DÜĞÜNLER NE ZAMANA KADAR YASAK?

Yapılan normalleşme açıklamaları, yasağın kalkması ve nişan ve düğün salonlarının açılış tarihi hakkında beklentiyi de arttırdı. Peki, , nişan ve düğün salonları ne zaman açılacak? İşte, son dakika gelişmeleri...

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Düğün salonları ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Düğünler ne zamana kadar yasak? İşte son dakika gelişmeleri
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