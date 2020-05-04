Eşek yavrusunu köpeklere parçalatan Berat Kaya serbest bırakıldı... Başsavcılık konuya ilişkin açıklama yaptı

Ankara Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı.

Çoban köpeklerini, eşek yavrusuna saldırtan şüpheli yakalandı | Video

SERBEST BIRAKILDI

Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Eşek ve sıpanın sahibi Sırrı Aydın ise olaydan bir gün önce sıpanın kurdun saldırısına maruz kaldığını söyleyerek, "Köpekler, açık yarası olması nedeniyle sıpaya saldırdı. Berat Kaya ile birlikte köpekleri ayırmaya çalıştık, şikayetçi değilim" dedi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cummhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Söz konusu olayda video görüntülerinde saldırıya uğradığı görülen sıpanın sahibi tespit edilerek beyanı alınmış, olay sırasında olay yerinde olduğunu, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını, bu nedenle şüpheliden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında 'sahipli hayvana zarar verilmesi' eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış, söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklamaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır. Olayla ilgili sosyal medyada yer alan iddialar asılsız olup, soruşturma devam etmektedir" denildi.