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Eşek yavrusunu köpeklere parçalatan kişi serbest bırakıldı

'nın Haymana ilçesinde annesinin yanındaki yavru eşeği çoban köpeklerine parçalatan isimli şahıs, bu anları sosyal medyadan paylaşınca hayvanseverler büyük tepki göstermiş ve ihbar üzerine jandarma tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:26 ABONE OL
Eşek yavrusunu köpeklere parçalatan kişi serbest bırakıldı

Haymana'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazkaya mahallesinde yaşayan Berat Kaya, mahallede Sırrı Aydın'a ait olan eşek ile sıpasını gördü. Berat Kaya, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı.

SERBEST BIRAKILDI

Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, telef oldu. Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

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Eşek yavrusunu köpeklere parçalatan kişi serbest bırakıldı
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