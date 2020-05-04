Geleceğe Nefes Ol kampanyasına katılım nasıl sağlanır, fidan başvurusu nereden yapılır? Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları için Geleceğe Nefes Ol fidan bağışı yap!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanları kurulduğunu ve 1 milyon 61 bin 635 fidan dikileceğini açıkladı. Pakdemirli, dikilecek olan fidanlara sağlık çalışanlarının isminin verileceğini de belirtti. Yaşanan bu durum üzerine, Geleceğe Nefes Ol kampanyası fidan bağışı başvurusu hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yılın sonlarında olan Geleceğe Nefes Seferbirliği kampanyası yoğun başvuru almış ve 14 milyona yakın fidan sahiplenilmişti.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Bakan Pakdemirli'nin açıklamasının ardından, fidan dikme kampanyasına başvuru yapmayı düşünen vatandaşlar 'Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl fidan bağışı yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

GELECEĞE NEFES OL PROJESİ BAŞVURU YAP

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