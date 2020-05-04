Halı sahaya giden çocuğa cinsel istismar!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir futbol kulübüne giden genç çocuk O.Y.'nin antrenman yaptıkları halı sahanın sahibi İbrahim K. tarafından yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Annesi ile 'dövme yaptırma' tartışması sırasında ortaya çıkan gerçekler sonrası şüpheli İbrahim K. hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede mağdur O.Y.'nin ifadesine yer verildi. Mağdur ifadesinde, 2015 yılında S. Spor Kulübü'nde futbola başladığını, kulübün yanındaki halı sahada antreman yaparken sahibi İbrahim K. ile tanıştığını, bir süre sonra abi kardeş gibi konuşmaya başladıklarını anlattı. Üstünü değiştirip alt katta bulunan lavaboya gittiğinde İbrahim K.'nin yanına geldiğini, bir anda kendisine cinsel tacizde bulunduğu ileri sürdü.

DEFALARCA CİNSEL İSTİSMAR

Mağdur, cinsel saldırı olayı ardından iki defa daha şüphelinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu, zorla evine gelerek burada da kendisini taciz ettiğini ifade etti. Mağdur çocuk, İbrahim K.'nın her iki günde bir kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da iddia etti. Bir süre sonra durumu ailesine anlattığını söyleyen mağdur O.Y., şüphelinin rızası dışında saldırılar ardından kendisine para verdiğini söyledi.

DÖVME TARTIŞMASI GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

İddianamede mağdurun anne ve babası müşteki sıfatıyla yer aldı. Anne ifadesinde, bir gün akşamüzeri eve geldiğinde oğlu ile birlikte şüphelinin salonda ayakta beklediklerini gördüğünü, sorduğunda 'abi kuşlara bakmaya geldi' dediğini, oğlunu yabancıları eve almaması konusunda uyardığını ifade etti. Anne ifadesinin devamında birkaç kez daha bu şüpheliyi evde gördüğünü, oğlunun hareketlerinden şüphe uyandırıcı durumlar olduğunu tek tek anlattı. Müşteki anne, oğlunun yaptırdığı dövme üzerine aralarında yaşanan tartışma sonrası durumu öğrendiğini belirtti.

Şüpheli İbrahim K. alınan savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü.

İddianamede, "Her ne kadar mağdur söz konusu olayın yaşanmadığını sonradan beyan etmiş ise de, mağdurun ilk beyanında şüphelinin defalarca söz konusu eylemi kendisine yönelik gerçekleştirdiği ve aynı eylemin kendi evlerinde de şüpheli tarafından gerçekleştirdiğini iddiası ile mağdur ile şüpheli arasında yer alan yaş farkı göz önüne alındığında tarafların arasında bulunan samimiyetin hayatın olağan akışına aykırı düştüğü değerlendirilmektedir" denildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli İbrahim K.'nın 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan yargılanmasını talep etti. İlerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.