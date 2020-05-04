Hıdırellez ne zaman? Baharın gelişinin kutlandığı 2020 Hıdırellez bayramı ayın kaçında?

Baharın gelişinin ateşler yakılarak, dilekler tutularak gibi bazı geleneklerin gerçekleştirilmesiyle kutlandığı Hıdırellez bu yıl ayın kaçında kutlanacak? Sorusu oldukça merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından internet aracılığı ile araştırılıyor. Anadolu ve Orta Asya coğrafyasında önemli bir gelenek halini almış olan bu tarihe günler kaldı. Ancak geçmiş yıllarda gerçekleştirilen etkinlik ve eğlenceler bu sene ülkemizde yer alan salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Peki, 2020 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez hangi tarihte? İşte detaylar ve merak edilen o tarih!

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Anadolu'da baharın gelişini kutlamak için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Bu kutlamada kişiler Hızır ve İlyas peygamberlerinin bir araya geldiği inanışına sahip.

İşte binlerce kişinin merak ettiği o tarih…