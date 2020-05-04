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Hıdırellez ne zaman? Baharın gelişinin kutlandığı bayramı ayın kaçında?

Hıdırellez ne zaman? Özellikle Anadolu'da insanların baharın gelişini kutladığı ve etkinlikler yaptığı gün için geri sayım başladı. Ateş yakılarak ve çeşitli organizasyonlar düzenlenerek kutlanılan bu tarihte birçok farklı inanışa sahne olsa da ortak amacı baharın gelişini kutlamak oluyor. Ülkemizdeki salgın nedeniyle bu sene kutlamaların yapılamayacağı bilinse de vatandaşlar ne zaman, ayın kaçında? sorusuna internet aracılığı ile yanıt arıyor. Aynı zamanda bu özel günde bazı kişilerin inanışlarına göre Hızır ve İlyas peygamberlerinin bir araya geldiği düşünülüyor. Peki, 2020 Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Etkinlikler yapılacak mı?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:46 ABONE OL
Hıdırellez ne zaman? Baharın gelişinin kutlandığı 2020 Hıdırellez bayramı ayın kaçında?

Baharın gelişinin ateşler yakılarak, dilekler tutularak gibi bazı geleneklerin gerçekleştirilmesiyle kutlandığı Hıdırellez bu yıl ayın kaçında kutlanacak? Sorusu oldukça merak ediliyor ve vatandaşlar tarafından internet aracılığı ile araştırılıyor. Anadolu ve Orta Asya coğrafyasında önemli bir gelenek halini almış olan bu tarihe günler kaldı. Ancak geçmiş yıllarda gerçekleştirilen etkinlik ve eğlenceler bu sene ülkemizde yer alan salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Peki, ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez hangi tarihte? İşte detaylar ve merak edilen o tarih!

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Anadolu'da baharın gelişini kutlamak için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt aramaya devam ediyor. Bu kutlamada kişiler Hızır ve İlyas peygamberlerinin bir araya geldiği inanışına sahip.

İşte binlerce kişinin merak ettiği o tarih…

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Hıdırellez ne zaman? Baharın gelişinin kutlandığı 2020 Hıdırellez bayramı ayın kaçında?
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