İkizlere pastalı sürpriz yaptılar

İstanbul Maltepe'de yaşayan sağlık çalışanı Esra Urfalıoğlu, Maltepe Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nu aradı. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan Esra Urfalıoğlu, Ayşe ile Murat isminde ikiz çocuklarının doğum günü olduğunu ifade etti. Esra Urfalıoğlu, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuklarına "Sürpriz Doğum Günü" talebinde bulundu. Maltepe Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler ile Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı görevliler vakit geçirmeden harekete geçti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

3 Mayıs Pazar günü ‪saat 15.00‬ sıralarında Maltepe İlçesi'ne bağlı Zümrüt Evler Mahallesi'ndeki adrese gidildi. Polisleri, sağlık çalışanı Esra Urfalıoğlu kapıda karşıladı. Polisler, Ayşe ve Murat isimli ikizlere doğum günü pastası vererek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Sürpriz karşısında çok mutlu olan ikizler mumları yakılmış pastalarını kapıda üfledi. Günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafları da çektirildi. O anlar Esra Urfalıoğlu'nun cep telefonuna işte böyle yansıdı. Çocuklar polislere ve yetkililere teşekkür etti.