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İngiliz şirket, Kovid-19'a karşı yeni bir ilacın denemelerine başladı

İngiliz bilim insanları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılacak yeni bir ilacı insanlar üzerinde denemeye başladı. Southampton Üniversitesi Hastanesinde 75 hasta üzerinde denenen ilacın, başarılı olması durumunda yıl sonuna geniş kitlelere ulaşması öngörülüyor

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 18:50 ABONE OL

Southampton merkezli bir şirketin geliştirdiği ilaçta, vücudu enfeksiyon tehlikesine karşı uyaran "interferon beta" proteininin kullanıldığı belirtildi.

İnsan vücudunun da ürettiği interferon beta proteini, bağışıklık sisteminin "ilk savunma hattı" olarak nitelendiriliyor.

DENEMELER HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEK

İlacı geliştiren şirketin üst düzey yöneticisi Richard Marsden, Kovid-19'un, vücutta bu proteinin üretilmesini engellediğini; yeni ilacın ise proteini, püskürtme yöntemiyle doğrudan solunum yoluna gönderdiğini anlattı.

Marsden bu yolla, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda bile virüse karşı güçlü bir tepki oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Söz konusu proteinin, aralarında astımın da yer aldığı birçok kronik akciğer rahatsızlıklarında kullanıldığı biliniyor.

Şirketin, ilacın insan üzerindeki denemelerini haziran sonuna kadar bitirmeyi planladığı ve üretim için dünyadaki çeşitli şirketlerle temasa geçtiği kaydedildi.

İlacın başarılı olması halinde bile geniş kitlelere ulaşmasının yıl sonunu bulacağı belirtildi.

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İngiliz şirket, Kovid-19'a karşı yeni bir ilacın denemelerine başladı
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