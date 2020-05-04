Kasım celbi ne zaman terhis olacak, son dakika gelişmesi var mı? 2019 Kasım celbi asker terhisleri başladı mı? SON DURUM

Kasım 2019'da silah altına alınan binlerce genç, terhis olmayı bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın onayı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kasım celp döneminde askere alınanların terhisleri bir ay ertelenmişti. Yaşanan bu durum üzerine, askerler ve aileleri tarafından 'Kasım celbi ne zaman terhis olacak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

ASKER TERHİSLERİ BAŞLADI MI?

Zira, kışlalardaki binlerce asker için Kasım celp dönemi terhis tarihi oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Peki, Kasım celbi asker terhisleri ne zaman başlayacak? İşte, son dakika gelişmeleri...