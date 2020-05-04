Kocasının dövdüğü yaşlı kadın yurda yerleştirildi

Çorum'da Ata Caddesi'ndeki apartman dairesinde oturan Hasibe Kazancı, iddiaya göre eşi Ünal Kazancı tarafından darp edilerek, sokağa atıldı. Yaşlı kadına Çelebi ve Birsen Şahin çifti, sahip çıktı, evlerine aldı. Kadının darp edildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi. Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe Kazancı ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzurevine yerleştirilen kadın, bakım altına alındı. Eşini dövdüğü iddia edilen Ünal Kazancı hakkında soruşturma başlatıldı.

"EŞİM BENİ DÖVDÜ, SOKAĞA ATTI"

Eşinin kendisini dövdüğünü anlatan Hasibe Kazancı, "Eşim beni dövdü sokağa attı. Bana bu aile sahip çıktı. Allah razı olsun. Beni İzmir'de oğullarımın yanına göndersinler" dedi. Hasibe Kazancı'ya evlerini açan Çelebi Şahin de, "Biz onu sokakta bulduk, eve getirdik. 2 gündür yemek yemediğini söyledi yemek yedirdik, misafir ettik" diye konuştu