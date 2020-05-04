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ne zaman, hangi gün başlıyor? 2020 dini günler takvimine göre

Mübarek Ramazan ayı içinde bulunduğumuz zamanda islam alemi ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. takvimine göre 2020 bayram tarihleri belli oldu. Bayram tatilinde şehir içi veya şehir dışı seyahat etmek isteyenler bugünleri iyi değerlendirmek istiyor. Zilhicce ayının 10. günü kutlanan Kurban Bayramı'nda, kurbanlar kesilecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Okulların karne tatili başlangıcıyla birlikte Ramazan ayı bitişi yaşanacak. Müslüman vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getiriyorlar ve bayram toplamda 4 gün sürüyor. Peki 2020 , hangi gün başlıyor? İşte Diyanet 2020 dini günler takvimine göre bayramın başlangıç tarihi

Giriş Tarihi: 4.5.2020 10:54 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç tarihi

İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre tarihi belli oldu. Bu sene ihtiyaç sahiplerine kurban dağıtımı yapmak isteyenler yılın ikinci bayramı için tüm hazırlıklar başladı. Öte yandan bayramda tatil planı yapan vatandaşlar , hangi gün başlıyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bol bol ibadet ve dualarla geçireceğimiz bayram günü 2020 Diyanet takviminde başlangıç ve bitiş tarihleri yer aldı. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Buna göre; Ramazan Bayramı'nın ardından bizi karşılayacak olan Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, Diyanet 2020 dini günler takvimine göre

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Diyanet dini günler takviminde tarihleri belli oldu. Haberimizde, sorusunun yanıtına ve 2020 Diyanet dini günler takvimin ulaşabilirsiniz.

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2020 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı başlangıç tarihi
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