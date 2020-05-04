Nejat Daş’a 300 bin sterlin gözaltısı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan ve Almanya'dan gelen TIR'ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece'ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR'ın yanına uyuşturucu kaçakçılığından bir dönem cezaevinde yatan Nejat Daş geldi. Güvenlik güçleri TIR sürücüsü ve Daş'ı yakalayarak gözaltına aldı. TIR'da yapılan aramada, Türkiye'ye sokulurken Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'ne beyan edilmeyen yaklaşık 2 milyon 600 bin TL karşılığı olan 300 bin İngiliz Sterlini bulundu. TIR sürücüsü yapılan ilk sorgulamasında dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine bir başka isim söylendiğini beyan etti. Gözaltına alındıktan sonra, Edirne'ye getirilen Daş'ın sorgusu sürüyor. Dövizin kaynağının da araştırıldığı öğrenildi. Nejat Daş ismi, 'Kısmetim-1' ve 'Lucky-S' isimli gemilere güvenlik güçlerince Akdeniz'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle operasyon yapılmasıyla gündeme gelmişti. Bunun üzerine Daş Türkiye'den firar etmişti.