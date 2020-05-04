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? Bakanlar Kurulu'ndaki kararı bekleniyor; ?

Tüm Türkiye'nin gözü Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararlarında! Corona virüs tehlikesi nedeniyle alına önlemler doğrultusunda okullar kapatılmıştı. Yüzbinlerce öğrenci ve velileri '?' sorusunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması konusunda hazırlıklarını 1 Haziran'a göre yaptı. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre kademeli olarak başlatılan eğitim 1 ay sürecek ve veliler dilerlerse çocuklarını okula göndermeyecek. Sınıfta kalma olmayacak, aynı şekilde anaokulu ve ilkokul öğrencileri de okula gitmeyecek; eğitimlerine evden devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu sonrasında son dakika açıklamaları yapılacak; okullar 1 Haziran'da mı açılacak?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:48 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu'ndaki SON DAKİKA kararı bekleniyor; okullar 1 Haziran'da açılacak mı?

11 Mart itibariyla ülkemizde ilk corona virüs vakası görüldükten kısa bir süre sonra okullarda eğitim iptal edilmişti. Aynı şekilde AVM'ler, kalabalık grupların biraraya geldiği restaurantlar, kafeler, spor salonları da kapatılmıştı. O süreçten beri '?' sorusu velilerin en çok merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugünkü Bakanlar Kurulu sonrası normalleşme adımlarının açıklanması bekleniyor. Kritik konu başlıkları arasında YKS ve LGS tarihleri, okulların 1 Haziran'da açılıp açılmama konusu, tersten karantina süreci, vaka görülmeyen illerdeki son durum, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. İşte haberinin ayrıntıları...

1 HAZİRAN KRİTİK GÜN! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika bilgilerini, kritik detayları haberimizde bulabilirsiniz. İlerleyiniz...

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Okullar ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu'ndaki SON DAKİKA kararı bekleniyor; okullar 1 Haziran'da açılacak mı?
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