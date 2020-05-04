Okullar ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu'ndaki SON DAKİKA kararı bekleniyor; okullar 1 Haziran'da açılacak mı?

11 Mart itibariyla ülkemizde ilk corona virüs vakası görüldükten kısa bir süre sonra okullarda eğitim iptal edilmişti. Aynı şekilde AVM'ler, kalabalık grupların biraraya geldiği restaurantlar, kafeler, spor salonları da kapatılmıştı. O süreçten beri 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu velilerin en çok merak ettiği konu başlıkları arasında yer alıyor. Bugünkü Bakanlar Kurulu sonrası normalleşme adımlarının açıklanması bekleniyor. Kritik konu başlıkları arasında YKS ve LGS tarihleri, okulların 1 Haziran'da açılıp açılmama konusu, tersten karantina süreci, vaka görülmeyen illerdeki son durum, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

1 HAZİRAN KRİTİK GÜN! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika bilgilerini, kritik detayları haberimizde bulabilirsiniz. İlerleyiniz...