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Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz kimdir, ? Ömer Döngeloğlu nereli? İşte biyografisi…

Televizyon kanallarında yaptığı dini programlarla tanınan İlahiyatçı Yazar ’nun corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar arama motorlarına yönelerek "", , nereli? sorularıyla araştırmalar yaparak "" üzerine yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli merak edenler tüm detayları hazırladığımız içerikte bulabilecekler. İşte tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 08:01 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 08:01 ABONE OL
Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında? Ömer Döngeloğlu nereli? İşte biyografisi…

TV ekranlarında yaptığı dini içerikli programlarla tanınan İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son dakika haberi olarak duyurulan bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız arama motorlarında yoğun şekilde Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli öğrenmek isteyenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?


Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

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Koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında? Ömer Döngeloğlu nereli? İşte biyografisi…
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