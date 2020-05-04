Online tez ödevi için seferberlik

Bursa'da bitirme tezini evden online sunacakken elektrik kesintisine takılan üniversite öğrencisi genç kızın imdadına polis yetişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık son sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Nilsu Beytul, online olarak vereceği bitirme tez ödevi için hazırlandığı sırada mahallesinde aynı saatte elektriklerin kesileceğini duyunca panik oldu. Kısıtlama olduğu için sokağa çıkamayan genç kız 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın emri ile polis ekipleri harekete geçti. Öğrencinin evine gelen ekipler, genç kızı elektriğin olduğu bir akrabasının evine götürüp tezini sunmasını sağladı. Genç kızı teslim eden polis ekiplerini kapıdan gören yakınları alkışlarla teşekkür etti.