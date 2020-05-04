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Otomobil bariyerlere, metrobüs kameramana çarptı!

Üsküdar'da art arda iki kaza yaşandı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İkinci kaza ise görüntü almak için olay yerine ulaşmaya çalışan gazetecinin metrobüs yoluna girmesiyle yaşandı. Metrobüs yoluna giren gazeteciye metrobüs çarptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 14:08 ABONE OL
Otomobil bariyerlere, metrobüs kameramana çarptı!

Kaza saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti Altunizade sapağında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hayati M. otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti sürücü araç içinde sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için dubalarla yolu kapattı.

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KAMERAMANA METROBÜS ÇARPTI

Öte yandan olayı görüntülemek için gelen ajans kameramanı Metin Başar'a yolun karşısına geçmek isterken metrobüsün çarpması sonucu hafif yaralandı.Başar ambulansla hastaneye götürülürken metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

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Otomobil bariyerlere, metrobüs kameramana çarptı!
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