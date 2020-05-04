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Otomobil bariyerlere, metrobüs kameramana çarptı! Üsküdar'da art arda iki kaza yaşandı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İkinci kaza ise görüntü almak için olay yerine ulaşmaya çalışan gazetecinin metrobüs yoluna girmesiyle yaşandı. Metrobüs yoluna giren gazeteciye metrobüs çarptı.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 14:08 ABONE OL