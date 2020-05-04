Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis, onları sokağa çıkma kısıtlaması varken enseledi

Polis, onları sokağa çıkma kısıtlaması varken enseledi

'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 09:01 ABONE OL
Polis, onları sokağa çıkma kısıtlaması varken enseledi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda 4 farklı olayda, M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, onları sokağa çıkma kısıtlaması varken enseledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA