Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika haberi: Bakanlar Kurulu sonrası kritik senaryo: 9 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda kritik konular gündeme gelecek. Son dakika bilgisine göre Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da toplantı maddelerinden biri. Öte yandan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı düşünülüyor. Tıpkı 23 Nisan ve 1 Mayıs'ta olduğu gibi tatil günleri birleştirilerek sokağa çıkma yasağı öngörülüyor. 19 Mayıs'ta ve bayramda sokağa çıkma yasağı dörder gün olarak karşımıza çıkabilir. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın; geçtiğimiz günlerde bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı hakkındaki soruya 'Gerekli görülürse hayata geçirilebilir.' cevabını vermişti. Telefonferans yöntemiyle 6. kez toplanacak Bakanlar Kurulu'nun konuşacağı diğer maddeler arasında normalleşme adımları, LGS ve YKS sınav tarihleri, sokağa çıkma yasağı var.

SON DAKİKA - İŞTE RAMAZAN BAYRAMI VE 19 MAYIS'TAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI PLANLARI