Sahte operasyonlarla evleri yağmaladılar

stanbul'da

sahte kimliklerle kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişilik çete, bazı adreslere sözde operasyonlar düzenledi. Çete üyeleri, sahte baskınlarda para, bilgisayar, cep telefonları ve değerli eşyaları gasp ederek kaçtı. Bazı kişileri de yolda durdurarak gasp etti. Şüphelilerin kimliği, kiraladıkları araçtan tespit edildi. Suriyeli Razgar S., Muhammed B. ve Ahmet El E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin son iki ayda Bağcılar'da gerçekleştirdikleri üç olayda Suriyeli 16 kişiyi gasp ettikleri belirlendi. Yakalanan üç kişiyi mağdurlar teşhis etti. Üç şüpheli "Nitelikli Yağma, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Gasp" suçlarından tutuklandı.