Sercan Yıldırım kimdir? 2020 Survivor Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? | Berkan’a flaş antipatik cevabı…

Televizyonların en uzun soluklu yarışma programlarından olan 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde dokunulmazlık oyunu mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Ünllüler takımındaki Sercan Yıldırım, gönüllüler takımı yarışmacısı Berkan ile aralarında geçen "antipatik" tartışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu gelişme sonrasından arama motorlarında Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne? şeklinde sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. kaç yaşında, nereli, boyu kaç, mesleği ne merak edenler tüm detayları içeriğimizde bulabilirler. İşte tüm bilgiler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, BOYU KAÇ, MESLEĞİ NE?

Sercan Yıldırım (d. 5 Nisan 1990, Osmangazi, Bursa), Bursaspor, Galatasaray kulüplerinde forvet mevkinde oynayan futbolcu. Milli takım kariyeri boyunca 64 kez Millî formayı giyen futbolcu 33 gol kaydetmiştir.15 yıllık Futbol Kariyeri boyunca 345 maçta yer alarak 95 gol ve 60 asist kaydetmiştir.2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki Rangers maçında, bu arenada Bursaspor tarihinin ilk golünü attı ve forması Bursaspor müzesine kaldırıldı.

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