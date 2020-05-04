Seyahat izin belgesi nasıl alınır, kimlere veriliyor ve başvuru nereden yapılır? E Devlet ile seyahat yol izni belgesi başvurusu sorgulama ekranı!

Şehir dışına çıkma yol izni olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi, vatandaşlar tarafından son günlerin en çok araştırılan başlıklarından birisi olarak öne çıkıyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında yurt genelinde 30 büyükşehir ve Zonguldak için giriş çıkışlar kapatılmış ve şehir dışına çıkabilmek için seyahat izni zorunlu tutulmuştu. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu durum üzerine, şehirler arası seyahat için yol izni belgesi almak isteyen vatandaşlar da '2020 Seyahat izin belgesi nasıl alınır, şartları neler ve kaç günde çıkar?' sorularına cevap aramaya başladı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Zonguldak da dahil olmak üzere 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı 4 Mayıs 00.00'a kadar uzatıldı.

SEYAHAT YOL İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER VE KİMLERE VERİLİYOR? E DEVLET SORGULAMA EKRANI

Peki, 2020 seyahat yol izin belgesi nasıl alınır, şartları neler, kaç günde çıkar ve kimlere veriliyor? Haberimizin detaylarından, şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, 2020 seyahat izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı;