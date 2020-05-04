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Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, jandarmayı görünce kalp krizinden öldü

'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarıda arkadaşlarıyla buluşan Ömer Avaz isimli genç, jandarmanın geldiğini görünce ceza yememek için kaçmaya başladı... Yaklaşık 100 metre kadar koşan genç, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ömer Avaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı..

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 17:23 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, jandarmayı görünce kalp krizinden öldü

Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde dün arkadaşıyla dışarıda sohbet eden Ömer Avaz (20), jandarma devriye ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sularında Döşemealtı ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi. Ilıca Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Ömer Avaz, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala arkadaşı A.E.T. ile birlikte otomobilde sohbet ederken bir anda jandarma devriye ekiplerini gördü. Jandarma aracının flaşörlerini görünce yakalanmaktan korkarak evlerine doğru kaçmaya başlayan iki gençten Ömer Avaz, yaklaşık 100 metre koştuktan sonra yere yığıldı. Arkadaşının yere yığıldığını gören A.E.T. ve çevredekiler, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Avaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıktı, jandarmayı görünce kalp krizinden öldü
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