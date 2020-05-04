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- kalkıyor mu? Kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman?

... Binlerce vatandaşın günlerdir gündem maddelerinden biri olarak yer alan ne zaman bitecek, kısıtlama esnetilecek mi? sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bugün içerisinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan kararlarla ilgili son durum değerlendirmeleri gerçekleştirilecekken öte yandan bu kapsamda; kısıtlamanın esnetilip esnetilmeyeceği de merak ediliyor. Bilindiği üzere son olarak konuya dair gazetecinin kendisine yönelttiği bu konuda açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun gündemlerinde yer aldığını bildirmiş ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurgulamıştı. Altmış beş yaşın üzerindeki vatandaşların hafta sonu belirtilen saatlerde dışarı çıkabilmesine izin verilmesi gibi bir durumun söz konusu olduğu yönünde iddialar bulunurken henüz bunu doğrular nitelikte resmi bir açıklama ise yer almıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hafta sonu kalkacak mı, izinli mi olunacak? İşte son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 08:03 ABONE OL
Son dakika - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman?

Geçtiğimiz haftadan itibaren binlerce vatandaş gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre kısıtlamaya dahil olan yaş grubunun hafta sonları belirtilen saatlerde dışarı çıkabileceği yönünde görüşler yer alırken henüz bu iddiayı doğrular nitelikte bir açıklama ise bulunmuyor. Ancak bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında ülkemizdeki korona virüs ile mücadele sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda bu konuyla ilgili olarak da bir gelişmenin yaşanacağı yönünde beklentiler bulunduğundan gözler kabine toplantısına çevrildi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı? Hafta sonu izin verilecek mi? İşte konuya ilişkin tüm son dakika açıklamaları…

FLAŞ! 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? HAFTA SONU DIŞARI ÇIKILABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

Peki, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama gelecek mi? İşte tüm detaylar ve gelişmeleri takip edebileceğini haberimiz…

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Son dakika - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman?
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