Son dakika - 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Kabine toplantısı sonrası 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman?

Geçtiğimiz haftadan itibaren binlerce vatandaş 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre kısıtlamaya dahil olan yaş grubunun hafta sonları belirtilen saatlerde dışarı çıkabileceği yönünde görüşler yer alırken henüz bu iddiayı doğrular nitelikte bir açıklama ise bulunmuyor. Ancak bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında ülkemizdeki korona virüs ile mücadele sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda bu konuyla ilgili olarak da bir gelişmenin yaşanacağı yönünde beklentiler bulunduğundan gözler kabine toplantısına çevrildi. Buna göre; 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt arıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kalktı mı? Hafta sonu izin verilecek mi? İşte konuya ilişkin tüm son dakika açıklamaları…

FLAŞ! 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? HAFTA SONU DIŞARI ÇIKILABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu. Ülkedeki salgından son durumu kamuoyu ile paylaşan Koca; gazetecin sorularını da yanıtladı. Kendisine yöneltilen 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? sorusuna yanıt veren Bakan, böyle bir gündemimiz var ifadelerini kullanmıştı.

Peki, kabine toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama gelecek mi? İşte tüm detaylar ve gelişmeleri takip edebileceğini haberimiz…