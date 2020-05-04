SON DAKİKA: Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu! Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan bu durum bugünkü Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Bilindiği üzere; corona virüsü salgını nedeniyle kuaförler, berberler ve güzellik salonları bir süreliğine kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte kuaför ve berberlerin açılacağı tarih!

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak.