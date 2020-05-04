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: Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu! Berberler ve ?

Ülkemizde corona virüsü salgını önlem ve tedbirleri kapsamında kuaförler ve berberler kapatılmıştı. Hal böyle olunca uzun süredir kapalı olan yerler için ne zaman açılacağına dair araştırmalar yapılmaya başlandı. İnternet üzerinden "Kuaförler ve ?" sorusuna yanıt arayanlar konu ile ilgili gelişmelerini de yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası normalleşme planını açıkladı. Buna göre; kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu. ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 20:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu! Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?

Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alan bu durum bugünkü Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Bilindiği üzere; corona virüsü salgını nedeniyle kuaförler, berberler ve güzellik salonları bir süreliğine kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Buna göre; kuaförler ve ? İşte kuaför ve berberlerin açılacağı tarih!

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre Berber-kuaför ve güzellik merkezi gibi işletmeler 11 Mayıs'ta açılacak.

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SON DAKİKA: Kuaförler ve berberlerin açılacağı tarih belli oldu! Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak?
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