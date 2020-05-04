Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte son durum

Son dakika haberi: Berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Kuaförler ve ? İşte son durum

Son dakika haberleri... Koronavirüs ile yürütülen mücadele kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve berberler gibi çeşitli iş yerlerinin faaliyetleri bir ay önce geçici bir süreliğine sonlandırılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile fiziksel teması sona erdirmek için kuaför, güzellik salonu ve berberlerin ikinci bir tarihe kadar kapatıldığını resmen duyurulmuştu. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala da 'Kuaförler ve , açılış tarihi belli mi?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. Gözler bugün olacak Kabine Toplantısı'na çevrilirken kulislerde bir tarih öne çıktı. Bilindiği üzere, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal hayatta normalleşmenin sinyali verilmişti. Peki, kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs'ta açılacak mı, açılma tarihi belli oldu mu? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 11:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte son durum

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal hayatta normalleşme açıklamalarının ardından kuaförler ve sorusunun cevabı da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkmaya başladı. Bilindiği üzere, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

GÖZLER BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA

Bugün Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı, onlarla toplantılar yaptı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Gözünüz Aydın' diyerek berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarih ile son kulis bilgilerini aktardı.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA