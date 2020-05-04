Son dakika haberi: Berberler ve kuaförlerin ne zaman açılacağı belli oldu! Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? İşte son durum

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal hayatta normalleşme açıklamalarının ardından kuaförler ve berberler ne zaman açılacak sorusunun cevabı da son günlerin en çok araştırılan konuları arasında öne çıkmaya başladı. Bilindiği üzere, güzellik salonları, kuaförler ve berberler, koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ikinci bir tarihe kadar kapatılmıştı. Başkan Erdoğan'ın yaptığı normalleşme açıklamasının ardından ise 'Kuaförler ve berberler ne zaman açılacak?' sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı.

GÖZLER BAKANLAR KURULU TOPLANTISINDA

Bugün Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme süreci ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı, onlarla toplantılar yaptı.

KUAFÖRLER VE BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kuaförler, güzellik salonları ve berberlerin çalışma kısıtlamalarının kaldırılması, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi sonrası gerçekleşecek. Corona virüsü tedbirlerinin gevşetilmesi ile birlikte berberler, güzellik salonları ve kuaförler yeniden işlerinin başına dönebilecek. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Gözünüz Aydın' diyerek berberlerin ve kuaförlerin açılacağı tarih ile son kulis bilgilerini aktardı.

Peki, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Mayıs ayında açılacak mı? İşte, konuya dair son dakika gelişmeleri...