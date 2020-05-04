Son dakika haberi: Yeni corona virüs vakası görülmeyen iller açıklandı! Sivas'ta 3 gündür yeni vaka görülmedi...

Karadeniz şehirlerimizden Artvin'de tam 17 gündür corona virüs vakası görülmedi! DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Artvin'in yanı sıra Bartın, Gümüşhane, Burdur, Tunceli ve Sivas şehirlerinde de yeni vaka gözlemlenmedi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 3 gündür şehirde corona virüs vakası görülmediği ifade edilirken önlemlere uyulması gerektiği de hatırlatıldı. Türkiye genelinde corona virüs vaka sayısı 126.045 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 3.397, toplam iyileşen hasta sayısı da 63.151 oldu.