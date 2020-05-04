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haberi: Yeni vakası görülmeyen iller açıklandı! 'ta 3 gündür yeni vaka görülmedi...

Corona virüsle mücadele kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından alınan önlemler sonuç vermeye başladı! bilgisine göre bazı illerimizde yeni vakaları yaşanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı son verilere göre 3 Mayıs itibariyla yeni vaka sayısı 1.670, iyileşen sayısı 4.892 olmuştu, 61 kişi de hayatını kaybetmişti. Hastalığın etkisi azalırken bazı şehirlerimizden gelen iyi haberler yüzleri güldürdü! İşte son dakika haberine göre corona virüs görülmeyen iller...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.5.2020 14:36 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 14:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Yeni corona virüs vakası görülmeyen iller açıklandı! Sivas'ta 3 gündür yeni vaka görülmedi...

Karadeniz şehirlerimizden Artvin'de tam 17 gündür vakası görülmedi! DHA'nın aktardığı bilgisine göre Artvin'in yanı sıra Bartın, Gümüşhane, Burdur, Tunceli ve şehirlerinde de yeni vaka gözlemlenmedi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 3 gündür şehirde corona virüs vakası görülmediği ifade edilirken önlemlere uyulması gerektiği de hatırlatıldı. Türkiye genelinde corona virüs vaka sayısı 126.045 olurken hayatını kaybedenlerin sayısı 3.397, toplam iyileşen hasta sayısı da 63.151 oldu.

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Son dakika haberi: Yeni corona virüs vakası görülmeyen iller açıklandı! Sivas'ta 3 gündür yeni vaka görülmedi...
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