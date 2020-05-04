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kalkan iller hangileri? Şehirler arası ?

Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak olmak üzere toplamda 31 ile getirilmişti. Seyahat yasağı kısıtlamasının getirilmesinin ardından ne zaman biteceğine dair soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası 7 ilde seyahat yasağı kısıtlamasının kalktığını duyurdu. Buna göre; hangileri? Şehirler arası ? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 22:00 ABONE OL
Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı?

Uzun süredir araştırılan konular arasında "Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı oluyor. 31 ile giriş çıkış yasağı getirilmesinin ardından 19 Nisan tarihinden itibaren 15 gün süreyle uzatılan kısıtlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; internet üzerine "Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. 7 ilde seyahat yasağı kısıtlamasının kaldırılmasının ardından; hangileri? Şehirler arası ? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

SEYAHAT YASAĞI KALKAN İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrasında 31 ilde uygulanan seyahat yasağı kısıtlamasının ardından 7 ilde seyahat yasağının kaldırıldığı açıklandı. Buna göre; seyahat yasağı kalkan iller hangileri? kalktı?

İşte yanıtı!

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Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı hangi illerde kalktı?
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