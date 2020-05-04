Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Piyango nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır? Süper Piyango çekiliş saati kaçta?

nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır? Süper Piyango çekiliş saati kaçta?

nedir, nasıl oynanır, bileti nereden alınır ve çekilişi saat kaçta sorularının yanıtı, son dönemlerin en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Milli Piyango İdaresince (MPİ) yapılan duyuru neticesinde, Süper Piyango isimli yeni bir oyun yürürlüğe kondu. Şans oyunu tutkunu vatandaşlar da Süper Piyango çekiliş saati başta olmak üzere çeşitli konulara yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, , nasıl oynanır, bileti nereden alınır ve çekilişi saat kaçta yapılıyor? İşte, tüm merak edilenler!

Giriş Tarihi: 4.5.2020 15:15 ABONE OL
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır? Süper Piyango çekiliş saati kaçta?

Milli Piyango İdaresince (MPİ) yürürlüğe konulan yeni şans oyunu Süper Piyango, ilk çekilişinden bu yana geniş rağbet görüyor. Nisan ayının son haftasından itibaren oynanmaya bu oyunun çekilişi haftanın her günü yapılıyor. Henüz bu oyun hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar ise 'Süper Piyango nedir, nasıl oynanır, bileti nereden alınır ve çekilişi saat kaçta?' sorularına cevap arıyor. İşte, Süper Piyango çekilişi hakkında merak edilenler!

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Süper Piyango biletleri Milli Piyango İdaresi'nin anlaşmalı olduğu sanal bayilerden satın alınmaktadır.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

Süper Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından aksi belirtilmedikçe her akşam saat 22:15'de canlı olarak yapılır.

SÜPER PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR VE NEREDEN OYNANIR?

Her gün 1 (BİR) kişiye 500.000 TL büyük ikramiye, 5 (BEŞ) kişiye 10.000 TL ikinci ikramiye ve 0-9 arası rakamlardan belirlenecek [ (0-1-2-3-4) ve (5-6-7-8-9) arasından çekilecek ] 2 adet numaraya amorti kazandıracak olan Süper Piyango oyunu, yalnızca sanal bayilerde oynanabilmektedir.

SÜPER PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR ALINIYOR?

Süper Piyango oyununda bilet satışları her gün saat 22:30 'da başlar ve ertesi gün akşam saat 21:30'da sona erer.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır ve bileti nereden alınır? Süper Piyango çekiliş saati kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA