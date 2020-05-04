Tersine karantina nedir, ne demek? Tersine karantina uygulanacak şehirler hangileri?

Corona virüs ile mücadele sürecinde alınan olumlu yanıtlar sonrasında iyileşme sürecine geçmek amaçlı değerlendirmeler bugün kabine toplantısı ile yapılacak. Bu toplantıda konu alınması beklenen tersine karantina uygulaması vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılan konular arasında yerini alırken öte yandan bu uygulamanın hiç vaka görülmeyen illerde yapılacağı biliniyor. Ramazan Bayramı itibarıyla eğer herhangi bir aksilik olmazsa ülkemizdeki vaka sayısında yaşanacak olan ciddi düşüş tedbirlerin kontrollü olarak esnetilmesine neden olacak. Böylelikle normal hayata dönüş hızı artacak. Buna göre; tersine karantina hangi şehirlerde uygulanacak? Tersine karantina nedir, ne anlama gelir? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve vaka görülmeyen iller!

TERSİNE KARANTİNA NE DEMEK? HANGİ ŞEHİRLERDE UYGULANACAK?

Yapılan açıklamalar kapsamında; bu uygulamanın hiç vaka görülmeyen illerde uygulanması planlanıyor. Böylelikle bu şehirlerdeki vatandaşların salgından korunması sağlanırken öte yandan da bazı iş yerlerinin de açılması ile normal hayata geçiş süreci başlayabilecek. Buna göre; Tersine karantina uygulaması ne zaman yapılacak? Karar verildi mi?

İşte konuya dair son dakika haberinin detayları…