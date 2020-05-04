Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tersine karantina nedir, ne demek? Tersine karantina uygulanacak şehirler hangileri?

nedir, ne demek? Tersine karantina uygulanacak şehirler hangileri?

Ülkemizdeki KOVİD-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sonuç vermeye devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde ortaya birçok fikir atılırken bunlardan bir tanesi de "" uygulaması oldu. Ülkemizde her gün vaka sayısında düşüş gözlemlenirken öte yandan iyileşen hasta sayısında da gözle görülür bir artış söz konusu hal böyle olunca alınan önlemlerin bazıları yeniden değerlendirilecek. Öte yandan bazı illerimizde ise hiç vaka görülmemesi dikkat çekerken bu illerdeki vatandaşların salgından korunması amacıyla "Tersine karantina" uygulaması gündemdeki yerini aldı. Bu şekilde alınan bazı temel önlemlerle normal hayata geçiş seyrinin daha hızlı ve aksaklık olmadan yaşanması bekleniyor. Buna göre; binlerce vatandaş tersine karantina nedir, hangi illerde uygulanacak? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. İşte detaylar ve son dakika haberine ilişkin tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 16:25 ABONE OL
Tersine karantina nedir, ne demek? Tersine karantina uygulanacak şehirler hangileri?

Corona virüs ile mücadele sürecinde alınan olumlu yanıtlar sonrasında iyileşme sürecine geçmek amaçlı değerlendirmeler bugün kabine toplantısı ile yapılacak. Bu toplantıda konu alınması beklenen uygulaması vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılan konular arasında yerini alırken öte yandan bu uygulamanın hiç vaka görülmeyen illerde yapılacağı biliniyor. Ramazan Bayramı itibarıyla eğer herhangi bir aksilik olmazsa ülkemizdeki vaka sayısında yaşanacak olan ciddi düşüş tedbirlerin kontrollü olarak esnetilmesine neden olacak. Böylelikle normal hayata dönüş hızı artacak. Buna göre; tersine karantina hangi şehirlerde uygulanacak? Tersine karantina nedir, ne anlama gelir? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar ve vaka görülmeyen iller!

TERSİNE KARANTİNA NE DEMEK? HANGİ ŞEHİRLERDE UYGULANACAK?

Yapılan açıklamalar kapsamında; bu uygulamanın hiç vaka görülmeyen illerde uygulanması planlanıyor. Böylelikle bu şehirlerdeki vatandaşların salgından korunması sağlanırken öte yandan da bazı iş yerlerinin de açılması ile normal hayata geçiş süreci başlayabilecek. Buna göre; Tersine karantina uygulaması ne zaman yapılacak? Karar verildi mi?

İşte konuya dair son dakika haberinin detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tersine karantina nedir, ne demek? Tersine karantina uygulanacak şehirler hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA