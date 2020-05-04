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indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? başvurusu ne zaman başlıyor?

Çevre ve Başkanlığı tarafından başlatılan, indirim kampanyası yoğun ilgi görüyor. Her yıl düzenlenen avantajlı kampanya fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ nedir, başvuru şartları nelerdir?’’ gibi sorulara yanıt arıyor. TOKİ'nin, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve işyeri alıcıları için düzenlediği indirim kampanyasıyla birlikte ev sahiplerine kolaylık sağlanmış oluyor. Hem iş yeri hem konut sahibi olan vatandaşlar yüzde 20’lik indirim avantajlarından yararlanmak istiyor. Henüz başvuruda bulunmamış olanlar konuyla alakalı detayları öğrenmek istiyor. Peki , şartlar nelerdir? başlıyor?

Giriş Tarihi: 4.5.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 11:20 ABONE OL
TOKİ indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlıyor?

indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? Ülkemizde binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ'den borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerine müjdeli haber geldi. Her yıl yapılan indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru başlangıç tarihlerini araştırmaya başladı. Çevre ve (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erkenden kapatmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlaması gerektiği duyuruldu. Peki nedir? Başvuru şartları nelerdir ve kimler başvuru yapabilir? başlıyor?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye'de binlerce vatandaş her sene yapılan TOKİ indirim kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Bu seneki avantajlı indirim kampanyasından yararlanmak isteyenler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, , şartları nelerdir, sorusunun yanıtı belli oldu.

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TOKİ indirim kampanyası nedir, şartlar nelerdir? TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman başlıyor?
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